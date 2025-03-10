Хвилина мовчання на честь Михайла ІВАСЯ

Михайло був лише на початку свого життєвого шляху – йому виповнився 21 рік. Народжений у Тернополі, він виріс майстровитим юнаком – опанував професії слюсаря, електрозварника, водія.

Мав незвичне хобі – плетіння з рогози. Мама Валентина досі береже власноруч сплетені ним тапочки та квіти. “Він був дуже добрим, наполегливим, завжди вмів заспокоїти”, – згадує вона його слова: “Мамо, все буде добре”.

Михайло любив подорожувати Україною, працював у Польщі, а повернувшись, влаштувався у “ДТК”. На початку 2023 року підписав контракт із 10-ю гірсько-штурмовою бригадою “Едельвейс”.

11 травня 2023 року під час мінометного обстрілу біля Білогорівки на Донеччині Михайло загинув, захищаючи Україну.

За мужність нагороджений орденом “За мужність” III ступеня та званням “Почесний громадянин Тернополя”.

У скорботі залишились батьки, цивільна дружина Тетяна, син, дідусі та бабусі.