Чи потрібне погруддя угорського героя в Бережанському замку?

Міський голова Бережан Ростислав Бортник звернувся до громади з питанням щодо встановлення погруддя угорського національного героя Ференца Ракоці II на території Бережанського замку. За його словами, близько місяця-півтора тому надійшов лист від угорського консульства з проханням дозволити встановлення цього погруддя, але дозвіл не було надано, оскільки замок перебуває на балансі ДІАЗу (Державного історико-архітектурного заповідника).

Ференц Ракоці II (1676–1735) був князем Трансільванії та лідером національно-визвольної війни угорського народу проти Габсбургів на початку XVIII століття. Його боротьба за незалежність Угорщини зробила його національним героєм.

Ініціативи щодо вшанування Ракоці в Україні вже мали місце. Наприклад, у Берегові на Закарпатті планувалося встановлення кінної статуї Ференца Ракоці II. Ініціаторами цього проєкту виступило Товариство угорської культури Закарпаття, а фінансування забезпечив уряд Угорщини.

Однак у Бережанах ця ініціатива викликала дискусії. Міський голова підкреслює, що на зовнішніх стінах замку вже є меморіальна таблиця на честь Ракоці, і виникає питання, чи є необхідність у додатковому вшануванні саме зараз. Також враховуються сучасні зовнішньоекономічні та військові відносини між Україною та Угорщиною.

За попередніми опитуваннями та коментарями в соціальних мережах, значна частина бережанців висловлює скептицизм щодо встановлення погруддя Ракоці в замку. Багато хто вважає, що пріоритет слід надавати вшануванню українських героїв та розвитку місцевої культурної спадщини.

Міський голова закликає громаду висловити свою думку щодо цієї ініціативи, підкреслюючи важливість громадського обговорення в прийнятті подібних рішень.