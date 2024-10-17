Тернопільська міська рада оприлюднила графік осінніх канікул в усіх школах

Управління освіти і науки Тернопільської міської ради вже оприлюднило дати проведення осінніх канікул в навчальних закладах міста. Відпочинок в середніх навчальних закладах для школярів розпочнеться з 26 жовтня і триватиме по 3 листопада 2024 року.

В управлінні освіти і науки Тернопільської міської ради зазначили ZAXID.NET. що школярів матимуть 9 повноцінних днів, щоб відпочити від навчання.

«Керівництво управління зібрало директорів і під час обговорення всі вирішили, що канікули в школярів почнуться з суботу, 26 жовтня, і триватимуть до 3 листопада. На канікули підуть усі школи в одних і тих же датах», – розповіла ZAXID.NET заступниця керівниці управління освіти Тернопільської міської ради Ірина Сум.

Єдиний заклад в Тернополі, який не матиме цього року осінніх канікул, – це гімназія «Гармонія» від Галицького фахового коледжу імені В’ячеслава Чорновола. Однак в управлінні освіти зазначили, що учні цього закладу відпочиватимуть довше на зимових канікулах майже на тиждень.