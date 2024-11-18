Хвилина мовчання на честь Михайла ВОВЧУКА

Осінь 2023-го забрала ще одного захисника – 38-річного Михайла ВОВЧУКА, який загинув 12 жовтня на Донеччині.



Тернопільська земля пам’ятає його ще школярем – веселим, привітним учнем 23-ї школи, який брав участь у всіх змаганнях і конкурсах. “Наш Міша”, – з теплом згадують його однокласники, які спершу не могли повірити в трагічну звістку.



Михайло виріс у християнській родині, де батьки прищепили йому любов до праці та віри. Він став надійною опорою для батька після втрати матері чотири роки тому. “Він виріс на наших очах,” – розповідають сусіди. – “Завжди ходив до церкви, сповідався. Був дуже-дуже хорошим хлопцем.”



За свій подвиг Михайло ВОВЧУК посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.



Михайло залишив батька Олексія Дмитровича і старшого брата, який теж зараз служить у ЗСУ. Його поховали 20 жовтня 2023 року на Алеї Героїв Микулинецького кладовища у Тернополі.

За інф. Тернопільської міської ради