Світло буде цілий день. Графіки скасовуються!
На сьогодні, 18 листопада, згідно нового розпорядження НЕК «Укренерго», графіки погодинних вимкнень не застосовуватимуться.
Однак, внаслідок мережевих обмежень та відповідної вказівки від НЕК «Укренерго» виконуються обмеження електропостачання споживачів Чортківського району (за вийнятком Монастириської , Золотопотіцької, Трибухівської , Коропецької ,Бучацької та частково Гримайлівської ОТГ) згідно оприлюдненого графіку на 18.11.2024.
Таке мережеве обмеження електропостачання у Тернопільській області передбачається до окремої вказівки НЕК «Укренерго.