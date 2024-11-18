14:58 | 18.11.2024
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Світло буде цілий день. Графіки скасовуються!

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На сьогодні, 18 листопада, згідно нового розпорядження НЕК «Укренерго», графіки погодинних вимкнень не застосовуватимуться.
Однак, внаслідок мережевих обмежень та відповідної вказівки від НЕК «Укренерго» виконуються обмеження електропостачання споживачів Чортківського району (за вийнятком Монастириської , Золотопотіцької, Трибухівської , Коропецької ,Бучацької та частково Гримайлівської ОТГ) згідно оприлюдненого графіку на 18.11.2024.
Таке мережеве обмеження електропостачання у Тернопільській області передбачається до окремої вказівки НЕК «Укренерго.

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