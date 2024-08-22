Обласна профспілка УБД та військовослужбовців стурбована гучними вечірками у Тернополі. Звернення

Ми розуміємо, що постійний стрес, викликаний війною, може призвести до емоційного виснаження і що для зняття напруження, переключення на позитивні емоції та підтримки психологічної рівноваги помірні розважальні заходи потрібні. Також ми розуміємо, що війна кардинально змінює життя людей, і збереження певних елементів повсякденності, включаючи розваги, допомагає суспільству адаптуватися до нових умов, не втрачаючи зв’язок із звичним життям. Однак усьому має бути міра.