Обласна профспілка УБД та військовослужбовців стурбована гучними вечірками у Тернополі. Звернення
Звернення Тернопільської обласної профспілки УБД та військовослужбовців.
Військово-ветеранська спільнота Тернопільської області неабияк стурбована проведенням під час війни гучних вечірок в розважальних закладах типу «River», «Пляж», «Оазис» тощо.
У відеозаписах, розміщених у соціальних мережах, можна побачити, як на такого типу вечірках збирається велика кількість чоловіків мобілізаційного віку.
Крім того, є велика ймовірність розповсюдження на таких вечірках заборонених речовин і препаратів.
З відповідним зверненням профспілка та Рада ветеранів звернулись до міського голови, голови ТОВА.
Ми розуміємо, що постійний стрес, викликаний війною, може призвести до емоційного виснаження і що для зняття напруження, переключення на позитивні емоції та підтримки психологічної рівноваги помірні розважальні заходи потрібні. Також ми розуміємо, що війна кардинально змінює життя людей, і збереження певних елементів повсякденності, включаючи розваги, допомагає суспільству адаптуватися до нових умов, не втрачаючи зв’язок із звичним життям. Однак усьому має бути міра.