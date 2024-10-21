Хвилина мовчання на честь Назара ЛЬВІВСЬКОГО

Назар ЛЬВІВСЬКИЙ, 24-річний захисник України, віддав своє життя за Батьківщину 9 серпня 2022 року поблизу населеного пункту Магдалинівка на Запоріжжі.



Народжений 18 травня 1998 року в Тернополі, Назар здобув освіту в Технічному коледжі ТНТУ імені Івана Пулюя. 28 травня 2021 року він підписав контракт зі Збройними Силами України.



“Цей хлопець був надійним і завжди приходив на допомогу. Був щирим і дуже добрим,” – згадує викладачка Наталя Василик. На фронті Назар став кухарем, адже дуже любив готувати.



Назар мріяв про мирне майбутнє, планував одружитися після війни. Його останні слова у соцмережах були: “Коли людина помирає? Коли про неї забувають…”



За свій подвиг Назар ЛЬВІВСЬКИЙ посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.

Назар залишив маму Світлану Олексіївну та молодшого брата Олексія. Його поховали 13 серпня 2022 року на Алеї Героїв Микулинецького кладовища у Тернополі.

За інф. Тернопільської міської ради