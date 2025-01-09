Взяли в полон окупанта, який жив у Тернополі і мав сім’ю з українкою (відео)

На Курахівському напрямку двоє бійців ЗСУ зуміли взяти в полон одразу 14 окупантів. Серед них і 44-річний Владислав Голубєв, повідомляє журналіст Юрій Бутусов.

Голубєв першим склав зброю і здався у полон в районі Новоукраїнка – Зеленівка – Сухі Яли. Він воював у складі 91-ого окремого стрілецького полку армії рф.

Цікаво те, що Владислав, громадянин росії, до 2016 року жив у Тернополі, був одружений з українкою Зоряною, мав прекрасну доньку. Але пропагандистський чад, що ллється у вуха росіян, змусив його покинути і дружину, і доньку, обірвати всі контакти і викреслити їх зі свого життя. Деталі – з уст самого окупанта під час допиту:

ПЕРШИЙ онлайн