На Тернопільщині провалився під лід та загинув 28-річний чоловік

На жаль, сумна статистика загибелі людей на водних об’єктах, продовжується збільшуватися. Про це повідомляють в Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.

Трагічний випадок трапився 23.01.2021 близько 20 години. Місцевий житель 1992 року народження ймовірно провалився під лід на місцевому ставку поблизу хутора Малинівка Бережанського району

Для проведення пошукових заходів, 24.01.2021 року на місце події залучено рятувально-водолазне відділення АРЗ СП, а також черговий караул 7 ДПРЧ

Спільними зусиллями місцевого населення та рятувальників об 11.22. тіло виявлено та піднято на поверхню.

Обставини трагедії встановлюються.