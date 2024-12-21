Хвилина мовчання на честь Олександра ПИТЕЛЯ

Олександр ПИТЕЛЬ, 25-річний воїн-спортсмен, віддав життя за Україну 11 березня 2022 року в боях за Золоте-4 на Луганщині.



Кандидат у майстри спорту з греко-римської боротьби, він завжди прагнув захищати свою державу. У 2019 році підписав контракт із ЗСУ, де сумлінно виконував свій обов’язок. “Він хотів бути корисним для своєї держави, для всіх, хто тут живе,” – згадують побратими. Захоплювався історією козацтва та УПА, вірив у незламність українського духу.



За особисту мужність Олександр ПИТЕЛЬ посмертно нагороджений орденом “За мужність” III ступеня та званням “Почесний громадянин міста Тернополя”.



У скорботі залишилась мама Уляна Мирославівна.

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