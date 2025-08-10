На війні загинув Олег Дубина з Тернопільщини

06 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту НИКАНОРІВКА Шахівської селищної громади Покровського району Донецької області загинув солдат – гранатометник ДУБИНА Олег Євгенович 16.11.1988 року народження ( брат Кизими Марії Ігорівни , яка проживає у с.Озерна,Тернопільський р-н, Тернопільська обл., вул. Паркова), повідомляють в Озернянській громаді.

У скорботі низько схиляємо голови перед світлою памʼяттю Героя та висловлюємо співчуття, спільно розділяючи біль втрати з рідними та близькими захисника України, який до останнього подиху віддано боронив рідну землю.

Похоронна церемонія відбудеться в селі Озерна..

Вічна та світла памʼять Герою України !💙💛