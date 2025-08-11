На Тернопільщині жінка стала жертвою шахрайства під виглядом допомоги від ООН

У Кременецькому районі Тернопільської області жінка стала жертвою шахрайських дій, що здійснили зловмисники, видаючи себе за представників ООН. 49-річна потерпіла звернулася до правоохоронців і розповіла, що в одній із груп у месенджері Viber побачила оголошення про нібито можливість отримати фінансову допомогу від міжнародної організації.

За вказаним фіктивним посиланням жінка перейшла на сайт, який зовні імітував офіційний ресурс ООН. Введення реквізитів банківської картки, як зазначалося в інструкціях, нібито мало забезпечити отримання коштів. Однак замість того, щоб отримати грошову допомогу, з її банківського рахунку було списано майже 15 000 гривень.

Кримінальне провадження та розслідування

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Оперативно-розшукові заходи тривають, щоб встановити особу зловмисника.

Попередження від поліції

Правоохоронці вкотре застерігають громадян: не переходьте за сумнівними посиланнями та не вводьте особисті банківські дані на неперевірених ресурсах, навіть якщо інформація надходить через нібито «перевірені» чати чи від знайомих. Офіційні програми допомоги від міжнародних організацій завжди розміщуються лише на перевірених сайтах і не вимагають введення конфіденційної інформації.

Якщо ви стали жертвою шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800) 50-51-70.