На війні загинув Олег Могила з Тернопільщини

💔 У Великоберезовицьку громаду знову надійшла сумна звістка з фронту, повідомляють у селищній раді.



💔 У Сумській області, 4 лютого 2025, загинув військовослужбовець Могила Олег Іванович оператор відділення командира дивізіону взводу управління артилерійського дивізіону військової частини А 3215.



🇺🇦 Могила Олег Іванович народився 3 грудня 1985 року у селі Мишковичі. Закінчив Мишковицьку школу та навчався у Львівському державному університеті внутрішніх справ, а потім працював у поліції. З початку повномасштабного вторгнення рф на територію України долучився до ЗСУ та обороняв Батьківщину на різних напрямках фронту. Загинув 4 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Радьківка Сумської області.



💔 У воїна Олега залишились мати, дружина, дві доньки та син



Завтра, 7 лютого орієнтовно о 10:30 год. кортеж з тілом загиблого Олега Могили прибуде у рідне село Мишковичі. Просимо жителів громади вийти та гідно зустріти українського воїна-захисника, який віддав життя за кожного з нас.

Панахида відбудеться 7 лютого 2025 року о 19:00 годині.

Чин похорону розпочнеться 8 лютого 2025 року об 11:00 годині, поховають бійця Олега Могилу у селі Мишковичі Великоберезовицької громади.



🕯️Висловлюємо щирі співчуття усі рідним та близьким Героя! Схиляємо голови у скорботі та розділяємо з вами біль утрати! Вічна пам’ять та шана загиблому воїну Олегу!