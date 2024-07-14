На війні загинув Олег Михайлюк з Тернопільщини

Зборівська міська рада з сумом повідомляє про загибель жителя м.Зборів солдата Михайлюка Олега Олександровича, 26.01.1987 р.н.який загинув 10 липня 2024 року під час виконання бойового завдання в зоні проведення воєнних дій поблизу населеного пункту Єлизаветівка, Покровського району, Донецької області.

Висловлюємо глибокі співчуття всім рідним та близьким. Це велика втрата для нашої громади та України.

З великою скорботою поділяємо біль втрати. Вічна пам’ять загиблому воїну. Герої не вмирають!

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