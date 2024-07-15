У Тернополі Дмитро Лубінець зустрінеться з родинами військовополонених та зниклих безвісти
18 липня 2024 року о 12:30 в межах візиту Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у Тернопільську область відбудеться зустріч із родинами військовополонених та зниклих безвісти оборонців України.
У зустрічі братимуть участь члени сімей військовослужбовців лише частин та підрозділів Сил оборони України, що зареєстровані у Тернопільській області.
Реєстрація учасників — до 17-ї години 15 липня 2024 року за номером телефону:
+ 380965921167.
Місце проведення: Український Дім «Перемога», м. Тернопіль.
Під час цієї зустрічі родини зможуть поставити запитання, що стосуються їхніх близьких. На них Дмитро Лубінець відповідатиме спільно з представниками інших інституцій.
«Такий діалог є конструктивним і необхідним. Для тих, хто чекає вдома на своїх рідних, важливо відчувати підтримку та бути почутими», — наголошує Омбудсман України Дмитро Лубінець.