У Тернополі Дмитро Лубінець зустрінеться з родинами військовополонених та зниклих безвісти

18 липня 2024 року о 12:30 в межах візиту Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у Тернопільську область відбудеться зустріч із родинами військовополонених та зниклих безвісти оборонців України.

У зустрічі братимуть участь члени сімей військовослужбовців лише частин та підрозділів Сил оборони України, що зареєстровані у Тернопільській області.

Реєстрація учасників — до 17-ї години 15 липня 2024 року за номером телефону:

+ 380965921167.

Місце проведення: Український Дім «Перемога», м. Тернопіль.

Під час цієї зустрічі родини зможуть поставити запитання, що стосуються їхніх близьких. На них Дмитро Лубінець відповідатиме спільно з представниками інших інституцій.

«Такий діалог є конструктивним і необхідним. Для тих, хто чекає вдома на своїх рідних, важливо відчувати підтримку та бути почутими», — наголошує Омбудсман України Дмитро Лубінець.