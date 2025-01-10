На війні загинув Василь Чернюк з Тернопільщини

Страшна війна назавжди забрала доброго, щирого сина, друга, односельчанина. Він любив життя, був веселим, товариським і ніколи не відмовляв у допомозі друзям та знайомим. Відважний, сміливий, відданий син свого народу, гідно протистояв ворогові. Свій останній бій Василь прийняв на Харківщині.