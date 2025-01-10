На війні загинув Василь Чернюк з Тернопільщини
Трагічна звістка про загибель нашого земляка сколихнула громаду, повідомляє шумський міський голова Вадим Боярський.
07 січня 2025 року, виконуючи свій військовий обов’язок, загинув старший солдат Чернюк Василь Анатолійович, 1984 року народження, житель села Васьківці.
Страшна війна назавжди забрала доброго, щирого сина, друга, односельчанина. Він любив життя, був веселим, товариським і ніколи не відмовляв у допомозі друзям та знайомим. Відважний, сміливий, відданий син свого народу, гідно протистояв ворогові. Свій останній бій Василь прийняв на Харківщині.
Вічна пам’ять тобі Герою! Світлий і добрий спомин про захисника України назавжди залишиться в наших серцях!
Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та бойовим побратимам Василя!