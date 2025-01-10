У Тернополі відкрився новий простір для дозвілля людей старшого віку

9 січня у Тернополі за адресою вул. Гоголя, 2 запрацювало нове приміщення для людей старшого віку. Простір створено в рамках роботи Університету третього віку, де жителі міста зможуть брати участь у навчаннях, майстер-класах, тематичних зустрічах і саморозвиватися.

Ремонтні роботи було виконано Територіальним центром соціального обслуговування населення за рахунок коштів міського бюджету, а меблі та інше необхідне обладнання для роботи забезпечила міська організація Товариства Червоного хреста в рамках реалізації грантового проєкту. Простір створено для підтримки старшого покоління, залучення до суспільного життя та цікавого дозвілля.