16:58 | 10.01.2025
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Новини Тернополя 

У Тернополі відкрився новий простір для дозвілля людей старшого віку

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9 січня у Тернополі за адресою вул. Гоголя, 2 запрацювало нове приміщення для людей старшого віку. Простір створено в рамках роботи Університету третього віку, де жителі міста зможуть брати участь у навчаннях, майстер-класах, тематичних зустрічах і саморозвиватися.

Ремонтні роботи було виконано Територіальним центром соціального обслуговування населення за рахунок коштів міського бюджету, а меблі та інше необхідне обладнання для роботи забезпечила міська організація Товариства Червоного хреста в рамках реалізації грантового проєкту. Простір створено для підтримки старшого покоління, залучення до суспільного життя та цікавого дозвілля.

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