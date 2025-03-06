На війні загинув юний захисник Петро Гойдич з Тернопільщини

На превеликий жаль, наша Бережанська громада знову несе непоправні втрати на жорстокій війні, розв’язаній нашими одвічними ворогами.

Міська рада сповіщає про загибель нашого земляка, жителя с. Гиновичі Петра ГОЙДИЧА.

Народився Петро ГОЙДИЧ 30.06.2003 року в с. Коросно Перемишляського району Львівської області. В 2004-му році переїхав з сім’єю в с. Гиновичі на Бережанщині.

Закінчив Гиновицьку початкову та Жуківську загальноосвітню школи. Після школи навчався в Поморянському вищому професійному училищі, здобув фах тракториста-машиніста сільськогосподарської техніки.

Призваний на строкову військову службу 03.12.2021 року. Військовослужбовець Національної Гвардії України. З початком повномасштабного вторгнення продовжив службу в лавах НГУ

Солдат ГОЙДИЧ Петро Анатолійович (30.06.2003 р. – 20.02.2025 р.), оператор 1-го відділення 2-го протитанкового взводу батальйону оперативного призначення військової частини НГУ 3043 героїчно загинув 20 лютого 2025 року під час захисту Батьківщини, мужньо виконавши військовий обов’язок, в зоні виконання бойових завдань поблизу н. п. Нью Йорк Бахмутського району Донецької області.

В смутку залишилися мати, батько, брати та сестра.

Зустріч тіла загиблого Героя Петра ГОЙДИЧА відбудеться, в понеділок, 10 березня 2025 року о 10:15 год . Кортеж з тілом буде рухатися вулицями Бережан – Тернопільська та Золочівська до його родинного обійстя в с. Гиновичі орієнтовно між 10:15 год та 10:45 год.

Орієнтовно о 10:20 на роздоріжжі вулиць Тернопільська та Золочівська тіло Героя зустрінуть священники.

Чин похорону розпочнеться в понеділок 10 березня о 11:00 год на родинному обійсті Петра ГОЙДИЧА на вулиці Франка в с. Гиновичі.

Прощання з Петром ГОЙДИЧЕМ відбудеться приблизно о 12:00 год в Церкві с. Гиновичі.

Похоронять Героя на кладовищі с. Гиновичі.

Для бережанців, бажаючих віддати останню шану загиблому Герою, з подвір’я бувшого ліцею №2 приблизно о 10:20 год буде відправлятися автобус.

Щирі співчуття родині, друзям та близьким! Сили та міцності пережити цю важку втрату…

Вічна Слава ГЕРОЮ!