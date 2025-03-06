Плющ” із Тернопільщини: в Україні створили унікальний наземний дрон із висувною щоглою

“Одне з основних завдань платформи — розмістити на ній ретранслятори зв’язку і управління для тих, хто управляє FPV-дронами та іншими системами дистанційного керування. Для того, щоб забезпечити позиції, з яких керують FPV-дронами, дронами-камікадзе і так далі, систему відводять від позиції на певну відстань. Вразливою для ворожих ударів стає лише система, а не люди, які її розміщують.

Щогли на фронті не є рідкістю. Щоб її розкласти, потрібно два чи три бійці. Застосування таких систем дозволяє розмістити системи передачі зв’язку глибше в лінію фронту і знизити ризики для особового складу”, — сказав Ігор Чайківський.

Наземний дрон “Плющ” на 80% складається з деталей українського виробництва. За словами Ігоря Чайківського, його вартість — мільйон 675 тисяч гривень. В Україні аналогів “Плюща” наразі немає. Цей наземний дрон військові вже випробували.