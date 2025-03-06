Плющ” із Тернопільщини: в Україні створили унікальний наземний дрон із висувною щоглою
На Тернопільщині розробили новий наземний дрон “Плющ”. Його оснастили висувною щоглою заввишки дев’ять з половиною метрів. На неї можна встановити ретранслятор, який забезпечуватиме радіозв’язок у важкодоступних районах, або ж станцію РЕБ.
Про це розповів Суспільному керівник проєкту “Роботизовані комплекси” Ігор Чайківський.
За його словами, вага “Плюща” — 770 кілограмів, дальність ходу — 40 кілометрів.
“Система гідравлічного приводу дозволяє за 82 секунди привести комплекс до готовності. Термін розгортання платформи — 82 секунди, згортання — 68 секунд. Система оснащена 20-кіловатною батареєю, яка дозволяє платформі проїхати понад 40 кілометрів на одному заряді”.
Зарядка батареї триває приблизно 12 годин.
“Також система може бути додатково оснащена двома батареями по 6,6 кіловатів загальною ємністю 13,2 кіловата. Вони живитимуть обладнання, яке розміщене на комплексі. Там можуть бути системи, які споживають велику кількість енергії, наприклад, РЕБ, підсвітки, відео й теплоспостереження”, — говорить керівник проєкту.
У бойових умовах керувати наземним дроном можна з відстані до шести кілометрів. “Плющ” — безшумний і малопомітний. Із додатковими батареями важитиме до 900 кілограмів.
“Одне з основних завдань платформи — розмістити на ній ретранслятори зв’язку і управління для тих, хто управляє FPV-дронами та іншими системами дистанційного керування. Для того, щоб забезпечити позиції, з яких керують FPV-дронами, дронами-камікадзе і так далі, систему відводять від позиції на певну відстань. Вразливою для ворожих ударів стає лише система, а не люди, які її розміщують.
Щогли на фронті не є рідкістю. Щоб її розкласти, потрібно два чи три бійці. Застосування таких систем дозволяє розмістити системи передачі зв’язку глибше в лінію фронту і знизити ризики для особового складу”, — сказав Ігор Чайківський.
Наземний дрон “Плющ” на 80% складається з деталей українського виробництва. За словами Ігоря Чайківського, його вартість — мільйон 675 тисяч гривень. В Україні аналогів “Плюща” наразі немає. Цей наземний дрон військові вже випробували.
“На сьогодні є дуже мало або взагалі не існує подібних комплексів дистанційного розгортання щогли. Є види щогл, які можна розгорнути дистанційно, але вони, як правило, розміщені на причіпній або на пілотованій техніці. А саме на безпілотних платформах, то, принаймні, в Україні немає. Є аналоги іноземного виробництва, естонського чи німецького, та вони коштують в десять разів дорожче”, — зазначив керівник проєкту “Роботизовані комплекси”.