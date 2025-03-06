Адміністрація Трампа планує позбавити українських біженців тимчасового правового статусу – Reuters

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує позбавити тимчасового правового статусу близько 240 тис. українських біженців

Про це пише Reuters з посиланням на високопосадовця адміністрації Трампа і три джерела, знайомі з цим питанням.

За інформацією видання, відповідне рішення можуть ухвалити вже у квітні цього року.

Джерела зазначили, що цей крок є частиною ширших зусиль адміністрації Трампа, спрямованих на позбавлення легального статусу понад 1,8 млн мігрантів, яким було дозволено в’їзд до США у межах тимчасових гуманітарних програм, започаткованих за адміністрації президента Джо Байдена.

Натомість речниця міністерства внутрішньої безпеки США Тріша Маклафлін заявила, що наразі її відомству не відомо про такі плани. Білий дім і посольство України не відповіли на запити про коментарі.