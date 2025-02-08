Небесне військо поповнив захисник Ігор Данилишин з Тернопільщини

Проклята війна, розв’язана московським окупантом, продовжує забирати найкращих синів і доньок України. Повідомляє Чортківського міська рада.

Зі сумом повідомляємо про загибель 24 січня 2025 року командира аеромобільного взводу, лейтенанта Ігоря Богдановича Данилишина (08.04.1980). Він загинув унаслідок штурмових дій противника поблизу населеного пункту Лозова Ізюмського району Харківської області.

Більше тижня воїн Ігор вважався зниклим безвісти. На жаль, дива не сталося…

Лейтенант Данилишин був мобілізований до лав Збройних Сил України 14 червня 2023 року Святошинським РТЦК та СП.

Дату та час зустрічі тіла Героя у Чорткові повідомимо згодом.

Вічна пам’ять і слава Герою!

Щирі співчуття рідним і близьким…