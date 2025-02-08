У Тернополі в авто, яке збило пішохода, влетіло три автівки

7 лютого близько 21:30 на вулиці Микулинецькій у Тернополі сталася смертельна ДТП за участю кількох транспортних засобів.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Volkswagen Passat здійснив наїзд на пішохода, яка переходила дорогу. Після цього в зазначений автомобіль вʼїхали три транспортні засоби, що рухалися позаду: Renault Trafic, Volkswagen CC та Skoda Octavia.

Унаслідок аварії пішохід, 42-річна тернополянка, від отриманих травм померла в кареті швидкої допомоги. Також травми отримали троє пасажирів автомобіля Skoda Octavia. Їм надали медичну допомогу на місці, госпіталізації вони не потребували.

Правоохоронці проводять розслідування, щоб встановити всі обставини ДТП.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого).