На Тернопільщині 20-річний молодик побив трьох старших хлопців

До співробітників Кременецького райвідділу поліції надійшло повідомлення про бійку в одному з відпочинкових закладів поблизу райцентру. Виїхавши на місце події, поліцейські виявили трьох молодих чоловіків з численними тілесними ушкодженнями. Потерпілих віком 21, 27 та 33 роки доправили до лікарні.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські затримали відповідно до ст. 208 КПК особу, яка нанесла їм травми. Ним виявився 20-річний житель Кременця.

Як встановили поліцейські, компанія молодих людей святкували день народження. Під час сварки 20-річний іменинник схопив ніж та сокиру і почав наносити ушкодження своїм знайомим. У потерпілих медики діагностували численні різані рани шиї, рук, ніг та рубані рани кінцівок. Один із них у тяжкому стані перебуває у реанімації.

Слідчі поліції за процесуального керівництва Кременецької окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.

Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.