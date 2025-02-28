У Тернополі провели благодійний ярмарок, щоб зібрати кошти на авто для бойових медиків

Біля Тернопільського кооперативного фахового торговельно-економічного коледжу відбувся благодійний ярмарок. Його організували, щоб зібрати кошти на придбання автомобіля для бойових медиків 78-го десантно-штурмового полку Збройних сил України.

Як розповіла волонтерка та організаторка заходу Ольга Тимошенко, до ініціативи долучилися студенти коледжу, які активно підтримують благодійні проєкти.

За словами студентки Катерини Підперигори, на ярмарку представили вироби ручної роботи – браслети, картини, розписані магніти, а також оригінальні композиції, виготовлені зі гільз і тубусів.

Також відвідувачі могли придбати випічку, книги, іграшки та прикраси. Волонтерка Раїса Коляда зазначила, що частину виробів передали майстрині з різних регіонів України – Тернопільщини, заходу, сходу та центру країни. Особливою популярністю користувалися унікальні гердани та намиста з натурального каміння, створені за старовинними орнаментами.

Благодійні ярмарки не лише допомагають зібрати кошти на потреби військових, а й гуртують громаду навколо спільної мети – підтримки наших захисників. Це можливість для кожного долучитися до допомоги та зробити свій внесок у перемогу. Саме такі ініціативи демонструють силу єдності та небайдужість людей, які навіть у тилу роблять усе можливе, щоб допомогти тим, хто щодня ризикує життям на передовій.

За інф. Суспільне