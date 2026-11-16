Покинув цей світ як Герой, чий подвиг назавжди буде вписано в історію, наш земляк Олексійовець Микола Сергійович. Повідомляє тернопільський міський голова Сергій Надал.

Воїн загинув у Донецькій області під час виконання бойового завдання 9 листопада. Він мужньо боронив Україну до останнього подиху. Висловлюємо глибокі співчуття родині, близьким і побратимам Героя.

Завтра, 17 листопада, об 11 годині у Домі печалі на вулиці Микулинецькій громада Тернополя прощатиметься із захисником Олексійовцем Миколою Сергійовичем. Вічна та світла пам’ять захиснику України!