На Тернопільщині 99% педагогів закладів професійної освіти спілкуються виключно українською мовою під час навчальних занять. Водночас поза аудиторіями показники нижчі: українською на перервах спілкуються 75% студентів, а вдома — 73%. Такі результати показав моніторинг Державної служби якості освіти за 2025/2026 навчальний рік.

Про результати дослідження повідомили у Тернопільській обласній військовій адміністрації.

Опитування проводили з 27 квітня до 12 травня 2026 року. Воно охопило майже 89 тисяч респондентів із 542 закладів професійної освіти України. Участь у ньому взяли педагоги, студенти та батьки.

За даними моніторингу, показник використання української мови педагогами Тернопільщини під час занять становить 99%. Для порівняння, середній показник по Україні — 94%.

Українською мовою користуються і студенти. Зокрема, 83,6% із них використовують навчальні матеріали виключно державною мовою.

Рідною українську вважають 99,5% педагогів, 94% батьків і 94% студентів області.

Водночас у неформальному спілкуванні показники дещо відрізняються. Виключно українською під час перерв спілкуються 75% студентів, у колі друзів поза закладом — 71%, удома — 73%.

За даними дослідження, україномовному контенту надають перевагу 94% педагогів, 83% батьків та 72% студентів.

Також моніторинг засвідчив, що 72% студентів Тернопільщини вважають: мова впливає на громадянську позицію та ідентичність.

Серед чинників, які визначають мовні звички молоді, дослідники назвали родинне середовище та звички повсякденного спілкування. Також респонденти відзначили потребу в більшій кількості якісного україномовного медіаконтенту.

За підсумками моніторингу рекомендують розширювати використання української не лише під час занять, а й у неформальному спілкуванні студентів. Зокрема, пропонують розвивати розмовні клуби, створювати фахові україномовні матеріали та залучати молодь до виробництва українськомовного цифрового контенту.