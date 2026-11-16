V.I.P. Тернопіль зніме різдвяну комедію за понад 24 млн грн бюджетних коштів

Команда V.I.P. Тернопіль отримала державне фінансування на створення різдвяної комедії «Вертеп в хату». На зйомки фільму планують витратити понад 24 мільйони гривень із бюджету. Серед авторів проєкту — народний депутат від партії «Слуга народу», тернополянин Віктор Гевко. Про це йдеться в розслідуванні журналістів Bihus.Info, присвяченому конкурсу «Тисячовесна».

За задумом авторів, «Вертеп в хату» має стати сімейною різдвяною комедією. У центрі сюжету — грабіжники, які вирішують обкрадати будинки на Різдво, переодягаючись у вертеп. Щоб не викликати підозр, вони вчаться колядувати та вживаються в ролі учасників різдвяного дійства. Однак під впливом традицій і різдвяної атмосфери злочинці змінюються та стають добрими героями.

Проєкт представила гумористична команда V.I.P. Тернопіль, а одним із його авторів є Віктор Гевко — депутат Тернопільської міської ради від партії «Слуга народу», учасник гумористичної команди V.I.P. Тернопіль. Він також є молодшим братом народного депутата України Володимира Гевка, який представляє цю ж політичну силу у Верховній Раді.

Журналісти Bihus.Info звернули увагу на схожість задуму з іншими різдвяними комедіями. Зокрема, в Україні у 2018 році вже виходив фільм «Пригоди S Миколая». У ньому також ішлося про грабіжника, який переодягнувся у святкового персонажа. На створення цієї стрічки держава виділила понад 22 мільйони гривень, однак фільм не мав успіху в кінопрокаті.

Тепер на схожу за основною сюжетною ідеєю комедію планують спрямувати понад 24 мільйони гривень бюджетних коштів.

Загалом конкурс «Тисячовесна» передбачав фінансування українського культурного продукту за різними напрямами. На створення фільмів, серіалів, музики, анімації та інших проєктів передбачили 3,3 мільярда гривень із державного бюджету. Найбільшу частину коштів заклали на ігрове кіно.

Водночас конкурс супроводжувався критикою з боку представників кіноіндустрії. Серед претензій — можливі конфлікти інтересів між членами експертних комісій та учасниками конкурсу, а також питання до процедури оцінювання проєктів.

Міністерка культури Тетяна Бережна у коментарі Bihus.Info пояснила, що рішення підтримувати комедійні проєкти ухвалювали, зокрема, з огляду на соціологічні дослідження. За її словами, вони засвідчили запит українців на розважальний контент.

Створення «Вертепу в хату» планують завершити наприкінці 2028 року.