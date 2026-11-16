Українська письменниця Ганна Осадко написала свій перший роман. Книга під назвою «Танго на кухні» розповідає про події останніх п’яти років її життя — велику любов, болісні втрати та спробу почати все спочатку. Передзамовлення вже відкрило видавництво «Білка».

Авторка називає роман особистою історією, у якій, за її словами, усе правда — «від найпершої пір’їнки до найостаннішого камінчика».

У книзі Ганна Осадко розповідає про те, як стала найстаршою жінкою роду, переживала втрати, шукала себе та вчилася жити наново. Серед тем роману — пам’ять про близьких, любов, яка не минає, підтримка друзів і пошук надії після складних переживань.

«Це історія жінки, яка вчиться жити далі», — так авторка описує свою книгу.

Ганна Осадко — письменниця, науковиця, перекладачка, художниця та ілюстраторка. Вона є членкинею Українського ПЕН, має ступінь докторки філософії, лауреатка Всеукраїнської літературної премії імені Михайла Коцюбинського. Авторка шести збірок поезії та малої прози, а також 15 дитячих книжок. Проілюструвала понад 70 художніх видань.

На час передзамовлення роман коштує 450 гривень замість 500. До кожного примірника видавництво додає листівку з автографом авторки. Передзамовлення триватиме до 12 січня.

Замовити книгу можна на сайті видавництва «Білка»: https://bilkabooks.com/…/kniga-tango-na-kuhni–ganna…