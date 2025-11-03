Героїчно завершив свій шлях на землі молодий захисник Михайло Бачевич з Тернополя
Відлетів до небесних полків, боронячи рідну землю від ворога наш земляк Бачевич Михайло Іванович. Повідомляють у тернопільській міській раді.
Героїчно завершив свій шлях на землі на 36-му році життя, виконуючи бойове завдання на Харківщині. Михайло вважався зниклим безвісти з 5 серпня 2024 року. Кожен полеглий воїн – це невимовна втрата для Тернополя.
Щиро співчуваємо всім рідним, друзям та близьким Героя. Вічна та світла пам’ять захиснику України!