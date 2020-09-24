17:30 | 24.09.2020
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Новини Тернополя 

Вчитель з Тернопільщини увійшов у ТОП-51 вчителів фізкультури України

Irena 0 Views Прокоментуй!

Ковальський Юрій із Шумського НВК претендує на звання найкращого вчителя фізкультури України. Конкурс проходить у рамках премії Global Teacher Prize Ukraine та спортивного руху “ДжуніорЗ”. Попередній відбір кандидатів вже відбувся і з-поміж більше сотні представників, вчитель з Тернопілля потрапив до ТОП-51, де став єдиним представником з Тернопільської області. У рейтингу він на 37 місці.

Хто виграє у номінації стане відомо 3-го жовтня на урочистій церемонії  –   переможець отримає 30 тисяч гривень та поїздку до Німеччини

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