Страшна війна без жалю забрала ще одне життя – захисника Максима Антонова

Страшна війна без жалю забрала ще одне життя – Максима Антонова, жителя села Гусятин Хмельницької області. Максим народився 30 листопада 1985 року. Він боронив Україну від ворога з 2014 -2015 рр. Із початком повномасштабної війни знову став на захист держави. Добровольцем вступив у лави 44 окремої артилерійської бригади ім. гетьмана Данила Апостола. Брав участь в обороні Києва, а після звільнення Київської області воював у Сумській, Донецькій, Запорізькій, Харківській областях. Повідомляє Гусятинська селищна рада.

За бойові заслуги, хоробрість та відданість своїй державі був нагороджений медаллю «За військову службу Україні».

Загинув Герой 02 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання внаслідок ворожого обстрілу позицій в Курській області.

Тепер йому навіки залишиться 39…

Завтра, 05 лютого 2025 року (середа), похоронний кортеж із тілом Максима вирушить із міста Тернопіль близько 10:00 год, у селищі Гусятин близько 13:00 години проїжджатиме вулицею Б.Лепкого, проспектом Незалежності, вулицею Наливайка.

Просимо усіх жителів селища Гусятин живим коридором зустріти тіло воїна та віддати йому останню шану!

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