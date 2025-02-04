У Тернополі на пішохідному переході збили двох дівчат

Про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими на спецлінію поліції повідомили очевидці події. На місце аварії виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції.

Автопригода трапилася 4 лютого близько 13:00 у Тернополі на вулиці Замкова. Водій автомобіля Opel Astra допустив наїзд на двох пішоходів – дівчат 2007 року народження.

Потерпілі на момент ДТП знаходилися на нерегульованому пішохідному переході. Неповнолітніх з тілесними ушкодженнями доправили до медзакладу. Водій попередньо тверезий, але у нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.