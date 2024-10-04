

Тарас ЩИРБА, 37-річний захисник України, народився 20 липня 1985 року в Тернополі. Тарас працював у КП “Тернопільміськсвітло”. Він мав досвід участі в АТО/ООС, де був поранений. Коли почалася повномасштабна війна, Тарас без вагань знову став на захист Батьківщини.



З початку повномасштабного вторгнення Тарас тричі приїздив додому. Під час останньої зустрічі з родиною він був спокійним і зосередженим, твердо впевнений у своєму рішенні бути на фронті.



Побратим Роман Галабурда згадує Тараса як людину, яка любила зброю і стрільбу. “Це було його захоплення, його покликання,” – каже Роман. Вони разом воювали з 2014 року. Загинув Тарас 29 листопада 2022 року на Донеччині, стримуючи збройну агресію ворога.



За свій подвиг Тарас ЩИРБА посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.



Тарас залишив маму Надію, батька, дружину і трьох дітей. Його поховали на Алеї Героїв Микулинецького кладовища у Тернополі.



За інф. Тернопільської міської ради