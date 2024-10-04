Росія завербувала 130 тисяч громадян Молдови, щоб зірвати референдум про вступ до ЄС

Росія завербувала 130 тисяч громадян Молдови, щоб зірвати референдум про вступ країни до Європейського Союзу. Молдовська влада викрила цю спецоперацію.

Про це пише Bloomberg.

Населення Молдови становить приблизно 2,6 мільйона людей. Уже 20 жовтня у країні відбудуться вибори президента і референдум щодо вступу в ЄС. Обидва голосування важливі для Молдови, оскільки Росія намагається повернути країну у сферу свого впливу.

Тож лише за вересень 2024 року Росія переказала на рахунки 130 тисяч громадян Молдови понад $15 мільйонів, щоб вони проголосували проти вступу країни до ЄС та зірвали референдум. До схеми залучили приблизно 5% населення країни, кажуть у поліції.

Влада Молдови стверджує, що до цього причетна мережа, повʼязана з лідером проросійської партії «Шор» Іланом Шором/ Кошти спрямовували на дезінформацію, провокації та напади на державні установи.

«Росія має на меті не лише підкупити виборців, але й спровокувати протести та дестабілізувати Молдову», — заявив начальник Національної поліції Молдови Віорел Чернаутяну.

Чернаутяну надав журналістам відео- й аудіоперехоплення. Кошти переказували на картки банку, повʼязаного з Міноборони Росії, а одержувачі грошей у Telegram отримували інструкції про те, як саме голосувати й поширювати неправдиву інформацію про ЄС.

Влада Молдови часто звинувачувала Москву у спробах втрутитися у вибори у країні та зірвати євроінтеграційні процеси. Від квітня 2024 року західні медіа писали, що Росія готує «гібридні» атаки на Молдову напередодні виборів. А вже в червні США, Канада і Британія попередили, що Росія готує заколот у Молдові напередодні виборів.

Бабель