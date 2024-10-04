Орендар на Тернопільщині роками не платив людям за паї

У селі Озерна Тернопільського району на акцію протесту вийшли місцеві жителі, яким агрофірма не оплачує паї.

Очільник області В’ячеслав Негода дав доручення директору департаменту АПК та голові Тернопільської РДА провести зустріч з пайовиками і орендарем.

Після звірки заборгованості по орендній платі за землю орендар запевнив, що поверне людям заборговані кошти.

В’ячеслав Негода наголошує, що всі орендарі паїв зобов’язані провести розрахунки з їх власниками відповідно до укладених угод. Крім цього, райдержадміністрації спільно з органами місцевого самоврядування повинні проконтролювати усіх інших орендарів, щоб не виникали подібні випадки безвідповідальності. А також з’ясувати стан розрахунків орендарів перед місцевими бюджетами області!