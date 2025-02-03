Майор Михайло Коваль, командир 55-го батальйону 63-ї окремої механізованої бригади, віддав своє життя, захищаючи Україну. Його відданість, лідерство та самопожертва заслуговують на найвище державне визнання. Закликаємо підтримати петицію про присвоєння йому звання Героя України (посмертно).



Михайло Коваль народився 18 листопада 1990 року в селі Васильківці, що на Тернопільщині. Він завжди працював на благо своєї громади, займався розвитком місцевого спорту, був президентом ФК «Поділля», завдяки його зусиллям у рідному селі було збудовано сучасний стадіон, а також допомагав родині у сімейному аграрному бізнесі.



З початком війни у 2014 році Михайло пішов добровольцем на фронт, а в 2022 році після повномасштабного вторгнення повернувся до ЗСУ. Ставши командиром батальйону, він зміг не лише організувати оборону, а й підняти бойовий дух своїх підлеглих.



12 січня 2025 року неподалік селища Ямпіль, Краматорського району Донецької області, ворожий FPV-дрон уразив автомобіль, у якому перебував майор Коваль разом зі своїми побратимами – начальником артилерії Володимиром Ковальським та водієм Романом Стащуком. Усі загинули.



Михайло залишив дружину Маріанну, восьмирічну донечку Міру, батьків, сестру та дідуся.



Його побратими згадують, що він не лише був талановитим командиром, а й боровся за життя кожного свого воїна.



Присвоєння звання Героя України (посмертно) стане гідним вшануванням подвигу Михайла Коваля. Це не лише відзнака для його сім’ї та побратимів, а й важливий сигнал для всіх, хто боронить нашу країну.



Підтримайте петицію та допоможіть віддати належну шану справжньому Герою!

https://petition.president.gov.ua/petition/240886