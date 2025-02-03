Для ФОП та юридичних осіб змінюються правила подачі податкової звітності, – Мінфін

Міністерство фінансів України затвердило* нову форму податкового розрахунку сум ПДФО та ЄСВ, а також оновило порядок його заповнення та подання.

Зміни стосуються усіх податкових агентів, зокрема юридичних осіб і ФОП, які виплачують доходи фізичним особам.

Нагадаємо, що восени 2024 року прийнято зміни до Податкового кодексу України та інших законів у контексті забезпечення бюджетної збалансованості під час воєнного стану, якими, зокрема, змінено податковий період для подання податкового розрахунку сум ПДФО та ЄСВ з квартального на місячний.

З 2025 року податковий розрахунок подаватиметься щомісяця, протягом 20 календарних днів після закінчення звітного місяця.

До 10 лютого 2025 року звіти за IV квартал 2024 року подаються за старою формою.

До 20 лютого 2025 року звіти за січень 2025 року подаються за новою формою.