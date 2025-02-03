На війні загинув Петро Алексеєв з Тернопільщини

26 січня на російсько-українській війні загинув наш захисник мешканець села Кретівці Петро Алексеєв. Повідомляє Збаразький міський голова Роман Полікровський.

44-річний солдат служив навідником мотопіхотного відділення. Загинув під час виконання бойового завдання на позиції поблизу населеного пункту Котлине Покровського району Донецької області.

Щиро співчуваємо рідним та близьким воїна Петра. Нехай Господь допоможе пережити цю невимовну втрату.

Зустріч траурного кортежу, який буде рухатись через Доброводівське перехрестя, відбудеться завтра, 4 лютого, о 13 годині у Сквері Героїв. Після панахиди кортеж попрямує до родинної оселі у село Кретівці та місцевої церкви Покрови Пресвятої Богородиці.

Чин похорону відбудеться у середу, 5 лютого, об 11 годині.

Просимо прийти і гідно вшанувати пам’ять солдата, який віддав життя за нашу свободу.

Вічна слава Герою!