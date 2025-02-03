17:21 | 3.02.2025
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Пантеон Героїв 

На війні загинув Петро Алексеєв з Тернопільщини

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 26 січня на російсько-українській війні загинув наш захисник мешканець села Кретівці Петро Алексеєв. Повідомляє Збаразький міський голова Роман Полікровський.

💔😢44-річний солдат служив навідником мотопіхотного відділення. Загинув під час виконання бойового завдання на позиції поблизу населеного пункту Котлине Покровського району Донецької області.

💔🙏Щиро співчуваємо рідним та близьким воїна Петра. Нехай Господь допоможе пережити цю невимовну втрату.

🇺🇦🚔🙏Зустріч траурного кортежу, який буде рухатись через Доброводівське перехрестя, відбудеться завтра, 4 лютого, о 13 годині у Сквері Героїв. Після панахиди кортеж попрямує до родинної оселі у село Кретівці та місцевої церкви Покрови Пресвятої Богородиці.

🇺🇦✝️🙏Чин похорону відбудеться у середу, 5 лютого, об 11 годині.

🇺🇦💔Просимо прийти і гідно вшанувати пам’ять солдата, який віддав життя за нашу свободу.

🇺🇦🇺🇦🇺🇦Вічна слава Герою!

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