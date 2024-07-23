Близько 30 обшуків, – у Тернополі проходить масштабна антикорупційна операція
Сьогодні, 23 липня у Тернопільській ОВА відбувалося чергове засідання ради оборони області, де були присутні усі чиновники, медики, рятувальники та воєнкоми краю.
Попередньо бійці КОРду прийшли за борщівським воєнкомом, якого підозрюють у численних хабарях, повідомляють Тернополяни.
Та не від один причетний до схеми – є безліч спільників.
У цей час проводиться близько 30-ти обшуків, щоб з’ясувати усю хабарницьку схему на Тернопільщині.
Зокрема один із обшуків відбувається в особистому авто біля стін ТОВА на Грушевського.
Деталі згодом.