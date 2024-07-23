12:42 | 23.07.2024
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Політика 

Близько 30 обшуків, – у Тернополі проходить масштабна антикорупційна операція

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Сьогодні, 23 липня у Тернопільській ОВА відбувалося чергове засідання ради оборони області, де були присутні усі чиновники, медики, рятувальники та воєнкоми краю. 

Попередньо бійці КОРду прийшли за борщівським воєнкомом, якого підозрюють у численних хабарях, повідомляють Тернополяни.

Та не від один причетний до схеми – є безліч спільників. 

У цей час проводиться близько 30-ти обшуків, щоб з’ясувати усю хабарницьку схему на Тернопільщині. 

Зокрема один із обшуків відбувається в особистому авто біля стін ТОВА на Грушевського. 

Деталі згодом. 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *