Новини Тернополя 

Почесне консульство Угорщини в Тернополі відправило 15 діток з Тернопільщини на відпочинок за кордон

Irena 0 View Прокоментуй!
Світлина від Татьяни Чубак.

Сьогодні вранці Почесне консульство Угорщини в м. Тернопіль відправили 15 діток з Тернопільщини на відпочинок в Угорщину — на озеро Веленсе. 

“Дякуємо за допомогу уряду Угорщини, Почесному консульству Угорщини в м. Івано-Франківську п. Vasyl Vyshyvanyuk та всім людям, які долучились до проекту відпочинку діток учасників АТО, з багатодітних сімей, соціальнонезабезпечених, обдарованих і талановитих”, – повідомляють у Почесному консульстві Угорщини в м. Тернопіль.

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