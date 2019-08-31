Почесне консульство Угорщини в Тернополі відправило 15 діток з Тернопільщини на відпочинок за кордон

Сьогодні вранці Почесне консульство Угорщини в м. Тернопіль відправили 15 діток з Тернопільщини на відпочинок в Угорщину — на озеро Веленсе.

“Дякуємо за допомогу уряду Угорщини, Почесному консульству Угорщини в м. Івано-Франківську п. Vasyl Vyshyvanyuk та всім людям, які долучились до проекту відпочинку діток учасників АТО, з багатодітних сімей, соціальнонезабезпечених, обдарованих і талановитих”, – повідомляють у Почесному консульстві Угорщини в м. Тернопіль.