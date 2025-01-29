На Тернопільщині затримали злодія-рецидивіста, який 44 роки провів у в’язниці

Житель Хмельниччини пограбував тернополянина, привласнивши його гаманець. Половину свого життя, а це 44 роки, зловмисник провів за ґратами, повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Про злочин потерпілий повідомив на спецлінію 102. За його словами, невідома особа поцупила з його кишені гаманець, у якому знаходилися 8000 гривень, банківські картки та документи. Подія трапилася на центральному ринку в обласному центрі. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського районного управління поліції.

Правоохоронці опитали свідків та очевидців злочину, переглянули записи із камер відеоспостереження та вийшли на слід зловмисника. Ним виявився житель Хмельниччини, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини.

Фігуранту слідчі поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Аби не стати жертвою кишенькових злодіїв, будьте уважними у місцях скупчення людей, особливо на ринках та в громадському транспорті. Не залишайте особисті речі без нагляду. Не тримайте гаманці, гроші, цінні речі та документи в зовнішніх кишенях, сумках, наплічниках та пакетах.