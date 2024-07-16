01:38 | 17.07.2024
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Пантеон Героїв 

Знову сумна звістка на Тернопільщині – загинув Микола Гуменний

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І знову сумна звістка надійшла до Великобірківської громади, вчора 15 липня 2024 року, під час виконання бойового завдання отримавши поранення несумісні із життям, в районі населеного пункту Костянтинівка, Краматорського району, Донецької області, загинув житель села Смиківці- ГУМЕННИЙ Микола Богданович, 13.04.1969 року народження, який з червня 2022 року був призваний на військову службу, повідомляють у селищній раді.

Приносимо співчуття родині загиблого.

Світла і Вічна пам‘ять Герою.

▪️ Зустріч тіла відбудеться завтра, 17 липня, інформацію про час та місце поховання загиблого, повідомимо додатково.

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