Знову сумна звістка на Тернопільщині – загинув Микола Гуменний
І знову сумна звістка надійшла до Великобірківської громади, вчора 15 липня 2024 року, під час виконання бойового завдання отримавши поранення несумісні із життям, в районі населеного пункту Костянтинівка, Краматорського району, Донецької області, загинув житель села Смиківці- ГУМЕННИЙ Микола Богданович, 13.04.1969 року народження, який з червня 2022 року був призваний на військову службу, повідомляють у селищній раді.
Приносимо співчуття родині загиблого.
Світла і Вічна пам‘ять Герою.
Зустріч тіла відбудеться завтра, 17 липня, інформацію про час та місце поховання загиблого, повідомимо додатково.