І знову сумна звістка надійшла до Великобірківської громади, вчора 15 липня 2024 року, під час виконання бойового завдання отримавши поранення несумісні із життям, в районі населеного пункту Костянтинівка, Краматорського району, Донецької області, загинув житель села Смиківці- ГУМЕННИЙ Микола Богданович, 13.04.1969 року народження, який з червня 2022 року був призваний на військову службу, повідомляють у селищній раді.