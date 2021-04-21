Померла 68-річна жінка: яка ситуація з COVID-19 на Тернопільщині?
269 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 21 квітня 2021 року.
Також за останню добу
летальних випадків – 1
– жінка 68 р. Тернопільський район с. Полупанівка
одужало – 594 особи
проведено досліджень методом ПЛР – 1568
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 63664 особи;
одужало – 53275 осіб;
летальних випадків – 993 (3 випадки жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 6774 (5915 одужало, 105 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 1390 (1221 одужало, 29 летальних)
– Тернопільський район – 38754 (31846 одужало, 572 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 17679 (14138 одужало, 256 летальних)
– Чортківський район – 18136 (15514 одужало, 313 летальних):
в т.ч. м. Чортків – 2522 (2015 одужало, 26 летальних)
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (49 осіб):
• Борсуківська сільська ОТГ – 0
• Великодедеркальська сільська ОТГ – 0
• Вишнівецька селищна ОТГ – 3
• Кременецька міська ОТГ – 18
• Лановецька міська ОТГ – 15
• Лопушненська сільська ОТГ – 3
• Почаївська міська ОТГ – 6
• Шумська міська ОТГ – 4
Тернопільський район (180 осіб):
• Байковецька сільська ОТГ – 2
• Бережанська міська ОТГ – 8
• Білецька сільська ОТГ – 4
• Великоберезовицька селищна ОТГ – 9
• Великобірківська селищна ОТГ – 4
• Великогаївська сільська ОТГ – 7
• Залозецька селищна ОТГ – 0
• Збаразька міська ОТГ – 11
• Зборівська міська ОТГ – 4
• Золотниківська сільська ОТГ – 1
• Іванівська сільська ОТГ – 2
• Козівська селищна ОТГ – 7
• Козлівська селищна ОТГ – 1
• Купчинецька сільська ОТГ – 0
• Микулинецька селищна ОТГ – 7
• Нараївська сільська ОТГ – 4
• Озернянська сільська ОТГ – 2
• Підволочиська селищна ОТГ – 7
• Підгаєцька міська ОТГ – 0
• Підгороднянська сільська ОТГ – 1
• Саранчуківська сільська ОТГ – 1
• Скалатська міська ОТГ – 5
• Скориківська сільська ОТГ – 4
• Теребовлянська міська ОТГ – 15
• Тернопільська міська ОТГ – 74
Чортківський район (40 осіб):
• Білобожницька сільська ОТГ – 2
• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 0
• Борщівська міська ОТГ – 1
• Бучацька міська ОТГ – 1
• Васильковецька сільська ОТГ – 0
• Гримайлівська селищна ОТГ – 0
• Гусятинська селищна ОТГ – 6
• Заводська селищна ОТГ – 1
• Заліщицька міська ОТГ – 3
• Золотопотіцька селищна ОТГ – 0
• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 0
• Колиндянська сільська ОТГ – 3
• Копичинецька міська ОТГ – 8
• Коропецька селищна ОТГ – 1
• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 1
• Монастириська міська ОТГ – 1
• Нагірянська сільська ОТГ – 0
• Скала-Подільська селищна ОТГ – 0
• Товстенська селищна ОТГ – 0
• Трибухівська сільська ОТГ – 0
• Хоростківська міська ОТГ – 0
• Чортківська міська ОТГ – 12