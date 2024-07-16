«Подарунки» від іноземця: мешканки Тернопільщині ведуться на шахраїв-“залицяльників”

Віртуальне спілкування у соцмережі із потенційним нареченим з Америки завершилося для 41-річної жінки втратою грошей. Потерпіла повірила йому, виконала усі вказівки та, як наслідок, – втратила понад 61 000 гривень, повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Схема шахрайства, у яку потрапила жителька Чортківського району, доволі поширена. Як встановили співробітники Заліщицького відділення поліції, заявниця познайомилася з незнайомцем, котрий начебто проживає за кордоном, через один із месенджерів. Протягом кількох місяців потерпіла листувалася із залицяльником. Аферист запевняв жінку, що вона йому дуже подобається й він готовий переїхати до неї для спільного проживання.

Далі співрозмовник сказав, що відправить їй посилку з великою сумою грошей та особистими речами. Надалі, із нею зв’язалися начебто представники організації міжнародних доставок й повідомили, що необхідно сплатити за вагу пакунка та митні податки. На невідомий рахунок потерпіла перерахувала понад 61 тисячу гривень. Залицяльник з мережі зник й посилки заявниця так і не отримувала. Коли до неї знову почали телефонувати й переконувати, що надісланих коштів недостатньо, тоді вже вона запідозрила аферу й звернулася за допомогою до працівників поліції.

За фактом шахрайства дізнавачі відкрили кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України. Тривають заходи для розкриття злочину.

Аби не стати наступною жертвою аферистів, поліцейські застерігають громадян не довіряти незнайомцям та у жодному разі не перераховувати їм гроші. Не вступайте в листування з невідомими та не ведіться на сумнівні пропозиції.