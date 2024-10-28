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Тернопільщина прощатиметься із захисником Романом Данильцівим

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 28 жовтня 2024 року о 13.00 год. біля церкви Верховних Апостолів Петра і Павла в місті Борщеві відбудеться зустріч тіла померлого воїна-захисника Романа ДАНИЛЬЦІВА 10.03.1985 р.н. жителя міста Борщева., повідомляють у міській раді.

Поділяємо горе родини, сумуємо разом з вами, підтримуємо вас у годину скорботи.
Нехай світла пам’ять про Романа назавжди залишиться в серцях близьких та знайомих, а Бог подарує йому вічне життя та спокій.
Нехай душа покійного знайде спокій та мир в Царстві Божому.
Чин похорону відбудеться, сьогодні 28 жовтня 2024 року в селі Мушкатівка о 13.30 год.

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