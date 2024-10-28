Всю ніч шукали жінку, яка заблукала в лісі

Пенсіонерка проживає сама. Про її зникнення в суботу, 26 жовтня, близько 19:30 співробітників відділу поліції №1 м. Бережани повідомили сусіди. За їхніми словами, жінка вранці пішла в ліс по гриби, але назад не повернулася. Зв’язку з нею не було, оскільки вона не взяла із собою телефон.

Поліцейські місцевого територіального підрозділу відразу організували пошукові заходи, залучивши інспекторів кінологічного центру зі службовими собаками. До розшуку жінки долучилися й місцеві жителі.

Поліцейські прочісували лісовий масив, використовували квадрокоптер і вранці таки розшукали зниклу за декілька кілометрів від її дому. З жінкою все було гаразд і поліцейські доправили її до місця проживання. Пенсіонерка подякувала правоохоронцям за допомогу та небайдужість.