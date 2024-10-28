16:27 | 28.10.2024
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

На Тернопільщинаі на місці пожежі виявили тіла двох людей

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

27 жовтня у с. Біла Білецької ТГ Тернопільського району виникла пожежа у приватному житловому будинку. Вогонь пошкодив ліжко та речі домашнього вжитку на площі 5 м.кв. На місці пожежі виявлено тіла власника домогосподарства та місцевого мешканця без ознак життя. Повідомляють в Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.

 Пожежа самоліквідувалась.  Пожежно-рятувальні підрозділи не залучалися.

 Усього з початку року на Тернопільщині внаслідок пожеж загинули 14 та зазнали травмування 22 людей.

Аби запобігти виникненню пожеж у домівках, радимо дотримуватись елементарних вимог законодавства у сфері пожежної безпеки:

– слідкуйте за станом ваших печей, димоходів, електропроводки та електроприладів;

– не вмикайте декілька приладів в одну розетку;

– розетки повинні бути розміщені в легкодоступних місцях;

– виходячи з дому, не залишайте включеними електроприлади, газові плити чи печі;

– уникайте куріння у ліжку, особливо у нетверезому стані. Не паліть біля легкозаймистих матеріалів, а лише у визначених місцях;

– не залишайте без нагляду дітей, не дозволяйте їм гратися сірниками та іншими займистими речовинами.

 Будьте уважними та обережними, але ніколи не панікуйте.

Пам’ятайте, краще попередити пожежу, ніж долати її наслідки!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *