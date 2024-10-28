На Тернопільщинаі на місці пожежі виявили тіла двох людей

27 жовтня у с. Біла Білецької ТГ Тернопільського району виникла пожежа у приватному житловому будинку. Вогонь пошкодив ліжко та речі домашнього вжитку на площі 5 м.кв. На місці пожежі виявлено тіла власника домогосподарства та місцевого мешканця без ознак життя. Повідомляють в Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.

Пожежа самоліквідувалась. Пожежно-рятувальні підрозділи не залучалися.

Усього з початку року на Тернопільщині внаслідок пожеж загинули 14 та зазнали травмування 22 людей.

Аби запобігти виникненню пожеж у домівках, радимо дотримуватись елементарних вимог законодавства у сфері пожежної безпеки:

– слідкуйте за станом ваших печей, димоходів, електропроводки та електроприладів;

– не вмикайте декілька приладів в одну розетку;

– розетки повинні бути розміщені в легкодоступних місцях;

– виходячи з дому, не залишайте включеними електроприлади, газові плити чи печі;

– уникайте куріння у ліжку, особливо у нетверезому стані. Не паліть біля легкозаймистих матеріалів, а лише у визначених місцях;

– не залишайте без нагляду дітей, не дозволяйте їм гратися сірниками та іншими займистими речовинами.

Будьте уважними та обережними, але ніколи не панікуйте.

Пам’ятайте, краще попередити пожежу, ніж долати її наслідки!