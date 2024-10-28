На Тернопільщинаі на місці пожежі виявили тіла двох людей
27 жовтня у с. Біла Білецької ТГ Тернопільського району виникла пожежа у приватному житловому будинку. Вогонь пошкодив ліжко та речі домашнього вжитку на площі 5 м.кв. На місці пожежі виявлено тіла власника домогосподарства та місцевого мешканця без ознак життя. Повідомляють в Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.
Пожежа самоліквідувалась. Пожежно-рятувальні підрозділи не залучалися.
Усього з початку року на Тернопільщині внаслідок пожеж загинули 14 та зазнали травмування 22 людей.
Аби запобігти виникненню пожеж у домівках, радимо дотримуватись елементарних вимог законодавства у сфері пожежної безпеки:
– слідкуйте за станом ваших печей, димоходів, електропроводки та електроприладів;
– не вмикайте декілька приладів в одну розетку;
– розетки повинні бути розміщені в легкодоступних місцях;
– виходячи з дому, не залишайте включеними електроприлади, газові плити чи печі;
– уникайте куріння у ліжку, особливо у нетверезому стані. Не паліть біля легкозаймистих матеріалів, а лише у визначених місцях;
– не залишайте без нагляду дітей, не дозволяйте їм гратися сірниками та іншими займистими речовинами.
Будьте уважними та обережними, але ніколи не панікуйте.
Пам’ятайте, краще попередити пожежу, ніж долати її наслідки!