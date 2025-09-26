01:11 | 27.09.2025
Тернопільщина втратила героя: загинув Іван Висоцький

20 вересня під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув житель села Ценів, військовослужбовець Іван Ярославович Висоцький, 22.01.1988 року народження.

Його життя обірвалося в умовах війни, коли він віддавав своє життя за захист Батьківщини,  повідомляє селищний голова Козови, Сергій Добалюк.

Висловлюємо глибокі співчуття родині та близьким загиблого героя. У своїй заяві він підкреслив важливість пам’яті про таких людей, які віддали своє життя за Україну.

Вічна пам’ять Герою!
 

