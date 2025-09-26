Камери з штучним інтелектом на дорогах Тернопільщини: розпізнавання людей, авто та тварин для швидкого реагування

У межах пілотного проєкту на дорогах державного значення Тернопільщини були замінені старі камери відеоспостереження на новітні пристрої від компанії Ajax Systems. Це перший кейс використання камер Ajax на автошляхах державного значення в Україні, що має на меті покращити контроль за станом доріг і забезпечити оперативне реагування на надзвичайні ситуації. Про це повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Розпізнавання об’єктів та штучний інтелект

Встановлені камери мають можливість розпізнавати різні типи обʼєктів, такі як люди, автомобілі та тварини. Завдяки вбудованому штучному інтелекту система фіксує лише важливі події, що дозволяє заощаджувати місце на носіях і оперативно вивантажувати потрібні інциденти для подальшого аналізу. Камери об’єднані в єдину локальну мережу, а відео в реальному часі виводиться на відеостіну для одночасного моніторингу сотень камер.

Розвиток інфраструктури та заміна старих камер

Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Тернопільській області вже більше 15 років використовує відеокамери для моніторингу стану державних доріг. Проте деякі старі пристрої через знос і фізичний вплив більше не могли забезпечити ефективний моніторинг. Нові камери від Ajax значно покращують якість спостереження, забезпечуючи оперативний контроль за ситуацією на дорогах.

Реакція на небезпечні ситуації та співпраця з правоохоронними органами

Зараз на найбільш небезпечних ділянках доріг області, таких як спуски, підйоми та круті повороти, встановлено 42 нові камери. Це дозволяє швидко реагувати на різноманітні інциденти та підвищує безпеку на дорогах. Камери також забезпечують відеозаписи для оперативних служб, зокрема ДСНС та Поліції, що дозволяє покращити взаємодію та ефективність реагування на надзвичайні ситуації.

Надійність та стабільність системи

Інноваційні камери від Ajax забезпечують надійний захист даних і стабільну роботу системи в будь-яких умовах, що особливо важливо для безперебійного функціонування відеоспостереження в умовах різних погодних умов і підвищеного навантаження на транспортні артерії.