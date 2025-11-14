Як підйомник на Замкову гору може змінити туристичний ландшафт Кременця

Колишній голова Кременецької районної державної адміністрації, Вячеслав Онишкевич, поділився своїми думками щодо перспективи будівництва сучасного пасажирського підйомника на Замкову гору в Кременці. Питання залишається відкритим, і, попри численні бюрократичні перепони, ініціатива набирає обертів завдяки активному діалогу з державними установами.

«Питання облаштування підйомника на Замкову гору не затягується в безкінечне очікування, а продовжує активно розвиватися. Публікації в ЗМІ про можливе будівництво цього об’єкта викликали жваві обговорення. Розмови зосереджуються не лише на туристичних вигодах, а й на важливості збереження природи», — зазначив Вячеслав Онишкевич.

Зокрема, важливо підкреслити, що ідея побудови підйомника стала реальним вектором для післявоєнного відновлення регіону. Вона здатна не тільки покращити туристичну інфраструктуру, але й залучити інвестиції, сприяти активізації місцевої економіки. Проте цей проект не позбавлений складнощів. Однією з основних проблем є питання земельної бази, адже будівництво передбачає роботу на землях державної власності, а також на територіях, що належать до заповідного фонду Національного парку “Кременецькі гори” та Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника.

«Наша головна мета — забезпечити баланс між розвитком і збереженням природної спадщини. Ми розуміємо, що таке будівництво потребує детального аналізу та інноваційних рішень. Тому, попри всі бюрократичні перешкоди, ми не зупиняємося на півдорозі», — наголосив він.

Наразі на розгляді знаходиться чорновий варіант передпроєктних пропозицій, де закладені основні ідеї щодо реалізації підйомника. В подальшому планується проведення технічних розрахунків та оцінка інвестиційної привабливості проекту. Важливо, що навіть на початковому етапі, попри скромні обсяги робіт, проект закладає міцний фундамент для майбутнього.

Вячеслав Онишкевич підсумував: «Кременець має величезний туристичний потенціал, і ми переконані, що, з часом, Замкова гора стане справжнім магнітом для туристів з усієї України та світу. Ми йдемо вперед, крок за кроком, не зупиняючись».